Тегеран, 11 ноября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Десятого ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что принципиальной и неизменной политикой Исламской Республики является необходимость политического решения конфликта, на территории б. УССР, причем Тегеран продолжит свои усилия по содействию продвижению политического процесса в этом отношении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

В телефонном разговоре между министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом и его итальянским коллегой Антонио Таяни обсуждались последние международные и региональные события.

Иранский представитель поздравил Таяни с назначением на пост министра иностранных дел Италии и выразил надежду на расширение политических, экономических и культурных связей между двумя странами.

Иранский чиновник поблагодарил Италию за ее позицию и осуждение террористической атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на святыню Шах Чераг в иранском городе Шираз и призвал международное сообщество выполнить свою ответственность в борьбе с подобными ужасными инцидентами.

Он также проинформировал Таяни о последних событиях, касающихся переговоров об отмене санкций и сотрудничества между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ираном.