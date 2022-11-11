Новосибирск, , 07:24 — REGNUM В Новосибирске начата проверка из-за очистки дорог от снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

«По поручению прокурора Новосибирской области прокуратурой города Новосибирска организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожной деятельности подведомственными мэрии учреждениями в части очистки городских дорог от снега, — уточнили в ведомстве. — Будет дана принципиальная оценка всем фактам ненадлежащей организации уборки и вывоза снега».

Отметим, что снег в Новосибирске начался вечером 10 ноября. Утром 11 ноября город сковали пробки. Движение было затруднено на Октябрьском мосту, на площади Труда, на улицах Станционная, Широкая, Сибиряков-Гвардейцев и Советском шоссе, а также на улицах Фабричная, Кирова, Октябрьская магистраль и Красный проспект. На дорогах произошли десятки ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема плохой уборки Новосибирска от снега существует не первый год. Каждую зиму горожане жалуются на то, что тонут в снегу — и автомобилисты, и пешеходы. В 2021 году жительница Новосибирска даже набила татуировку, посвященную огромным сугробам в городе. Надпись, которая гласит: «Снега по локоть», отсылает к фамилии мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

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