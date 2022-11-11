Екатеринбург, , 07:05 — REGNUM Арбитраж Свердловской области 14 декабря 2022 года планирует рассмотреть иск Минпромторга России и прокуратуры Свердловской области. Истцы требуют признать не действительным договор, заключённый охранным предприятием и военным заводом, сообщает ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление в суд поступило 2 ноября 2022 года, а 8 ноября его принял судья Воротилкин.

Ответчиками в споре выступают АО «1015 завод по ремонту военно-технического имущества» и ООО Частное охранное предприятие «Алмаз-Антей-Безопасность», которое, несмотря на название созвучное с крупным госактивом, принадлежит частному лицу — Виктору Смирнову. Ранее среди собственником было ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Из материалов дела известно, что речь идёт «о признании договора не действительным». Детали не сообщаются, но ЧОП предоставляет охранные услуги для объектов.