Канберра, , 07:33 — REGNUM Китай должен отменить экономические ограничения в отношении Австралии для нормализации отношений между странами, заявил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе в ходе пресс-конференции.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Китай должен снять свои экономические санкции, общая сумма ущерба от которых достигает 20 млрд австралийских долларов. Они не отвечают интересам нашей винодельческой промышленности, животноводческой и ряда других отраслей, в отношении которых были введены, но они также не отвечают интересам Китая», — заявил он.

Премьер-министр Австралии добавил, что австралийские власти всегда будут внимательно следить за ситуацией с правами человека в КНР. Он подчеркнул, что Канберра не намерена идти на уступки по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Австралии Энтони Альбанезе заявил, что надеется лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита G20 в Индонезии. По его словам, Канберра готова к диалогу с Пекином.