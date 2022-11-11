Бразилиа, 11 ноября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Сотни активистов, поддерживающих действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, которые остаются у ворот военных казарм, требуя военного переворота, чтобы предотвратить инаугурацию избранного главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы 1 января, обмануты своим кандидатом. Об этом заявил сам Лула да Силва, пишет агентство EFE.

Жаир Болсонару среди электората

«[Это] люди, которые не признают результаты выборов из-за всей той лжи, которую рассказывали об урне для голосования [Болсонару и его сторонники]», — сказал Лула.

Он предложил протестующим «идти домой, потому что это и есть демократия», когда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает.

Лула также призвал сторонников Болсонару «не быть жестокими с теми, кто думает иначе», и уточнил, что не ожидает, что они будут его любить: «Я только прошу уважать результаты выборов».