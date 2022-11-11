Винница, Украина, 11 ноября, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Попадание в объект критической инфраструктуры произошло в Винницкой области на территории б. УССР. Об этом 11 ноября сообщил глава местной администрации Сергей Борзов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Винница

«Одиннадцатое ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области», — написал Борзов.

По данным главы обладминистрации региона, жертв в результате попадания в объект инфраструктуры нет. В настоящее время на месте взрыва работают спасательные службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в восьми регионах бывш. УССР.