В Винницкой области был повреждён объект критической инфраструктуры
Винница, Украина, 11 ноября, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Попадание в объект критической инфраструктуры произошло в Винницкой области на территории б. УССР. Об этом 11 ноября сообщил глава местной администрации Сергей Борзов в своём телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Винница
«Одиннадцатое ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области», — написал Борзов.
По данным главы обладминистрации региона, жертв в результате попадания в объект инфраструктуры нет. В настоящее время на месте взрыва работают спасательные службы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в восьми регионах бывш. УССР.