Екатеринбург, 11 ноября, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сразу 78 компаний настояли на банкротстве строительной компании «Русград». Истцы заверяют, что с ними якобы до сих пор не расплатились по контрактам, пишет Накануне. Ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Сообщение о судебном акте размещено на портале «Федресурс «. Из него следует, что 3 ноября Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Русград» несостоятельным (банкротом). Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Виталий Тихомиров.

Сейчас идёт формирование реестра требований кредиторов. Судебное заседание по делу о банкротстве назначено на 11 апреля 2023 года.

Добавим, компания известна строительством делового центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Также она возводила терминалы аэропорта «Кольцово».