Вашингтон, 11 ноября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден рассчитывает провести продуктивную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава Белого дома заявил в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я всегда считаю, что мои переговоры являются продуктивными», — добавил он.

Предполагается, что Байден встретится с председателем Си Цзиньпином 14 ноября в ходе саммита G20 на индонезийском острове Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября глава МИД Китая Чжао Лицзянь затруднился подтвердить участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20 в Индонезии. Он добавил, что официальная информация по этому вопросу будет опубликована в будущем.