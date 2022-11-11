Бразилиа, 11 ноября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва потребовал, чтобы действующий президент Жаир Болсонару извинился перед обществом за всю свою ложь и необоснованные нападки на избирательную систему страны. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Marcelo Freixo Лула да Силва

Лула сослался на доклад Вооруженных сил Бразилии, опубликованный 9 ноября, согласно которому изучение электронных урн для голосования, надежность которых Болсонару поставил под серьезное подозрение, не выявило никаких нарушений на президентских выборах.

«Это было унизительно, прискорбно для вооруженных сил», — сказал Лула о докладе, который подтвердил, что избирательная система, принятая в стране в 1996 году и с тех пор не подвергавшаяся обвинениям в мошенничестве, является надежной и прозрачной.

По его словам, президент страны как верховный главнокомандующий «не имел права ставить военных на расследование выборов», поскольку это унизительно для минобороны государства: «Я не знаю, болен ли президент, но он обязан выйти на телевидение и извиниться перед обществом и вооруженными силами, которые являются серьезным институтом».

По словам Лулы, правитель «может совершать ошибки, но не может лгать», а доклад военных об электронных урнах для голосования «просто доказал, что этот президент», избранный в 2018 году с помощью той же системы голосования, «лгал, потому что знал, что проиграет эти выборы».

Он подчеркнул, что теперь, когда результаты выборов ни у кого не вызывают сомнений, Болсонару «всё ещё не признает своего поражения», несмотря на то, что «было бы так просто поднять трубку, позвонить и поздравить его [Лулу] с победой».