Село Воздвиженка, Приморский край, 11 ноября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Приморского края и думы Уссурийского городского округа, ветераны побывали на могиле Владимира Суровикина, который 25 апреля 1966 года, выполняя плановый полёт на новом истребителе, погиб, спасая местных жителей. Сына Героя, Сергея Суровикина, сегодня знает весь мир под именем Генерал Армагеддон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЗС ПК.

Пресс-служба ЗС ПК Могила Владимира Суровикина

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Лётчик Суровикин 56 лет назад ценой своей жизни спас сотни приморцев. Он выполнял плановый полёт на новом истребителе. Неожиданно на высоте 150 метров у машины отказал двигатель. Опытный пилот мог бы катапультироваться, но тогда неуправляемый самолёт рухнул бы на жилые кварталы Уссурийска. Владимир Суровикин принял решение: до последнего не выпускать штурвал из рук, выводя самолёт в безопасное место. За этот подвиг командир авиационного полка был посмертно награждён орденом Ленина.

Героя похоронили на кладбище в селе Воздвиженка. Местные жители приносят цветы на могилу.

«Отличительной чертой воинов-дальневосточников всегда считалась готовность к самопожертвованию. Пример этому — подвиг лётчика Владимира Суровикина. Такие поступки должны навсегда оставаться в памяти поколений. По моему мнению, жители городского округа никогда не должны забывать дорогу к этому захоронению и рассказывать о самоотверженности героя своим детям и внукам. Над могилой взяли шефство юнармейские отряды нашего города. Спасибо им, что держат захоронения героев в надлежащем состоянии», — сказал депутат ЗС ПК Александр Захаров.

Память о подвиге полковника Владимира Суровикина сохраняется усилиями городского совета ветеранов, проводятся патриотические уроки в школах. Весной 2021 года на фасаде Дома культуры «Родина» была установлена мемориальная доска с описанием его подвига. С 24 августа 2022 года школа №1 в Воздвиженке носит имя командира 523-го истребительного авиационного полка Владимира Суровикина. Ранее в память о лётчике на стене школы открыли мемориальную доску.

Сын лётчика Сергей Суровикин 8 октября 2022 года приказом министра обороны РФ назначен командующим объединённой российской группировкой войск в спецоперации. Он не уронил чести своего отца — в 1989 году на учениях Сергей Суровикин увёл загоревшуюся БМП с боекомплектом от скопления военнослужащих, за что был награжден медалью.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал мудрым и дальновидным решение командующего группировкой ВС РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина по обороне Херсона по левому берегу реки Днепр. Говорить о сдаче Херсона здесь неправильно — этот шаг призван в первую очередь сберечь наших бойцов и позволить подготовиться к занятию более выгодной позиции для проведения спецоперации, считает Кадыров.