Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден будет искать возможность для того, чтобы встретиться с избранным президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой «как можно скорее», заявил журналистам советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан The White House

Представитель администрации США также сообщил, что он связывался со старшими членами команды бразильского политика. Салливан отметил, что план встречи двух лидеров «прорабатывается».

Вместе с тем советник не смог назвать дату проведения мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее информационное агентство Kyodo распространило информацию, что Джо Байден должен 13 ноября провести две встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.