Кемерово, 11 ноября, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Россия всё равно победит. Так считает ветеран труда из Кемеровской области Наталья Лобанова, которая рассказала о своём отношении к спецоперации на территории бывш. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Мы всегда за правду. Мы хотим, чтобы на земле был мир. [Территорию бывш. УССР] я всегда уважала и буду уважать, там живут наши родственники. И все эти восемь лет я ждала того момента, когда Россия всё-таки будет заботиться о Луганске и Донецке. Мне было обидно, что их постоянно обстреливали. Наши родственники страдали от этого, — сказала Лобанова. — Мы собираем вещи для Луганска и Донецка, передали нашим солдатам тёплую одежду и продолжим это делать в дальнейшем. Мы всё равно победим. Наши ребята придут здоровыми, и мы выполним свой долг. Мы поможем не дать терроризму разрастаться».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 11 ноября 2022 года ряд районов Донецка и Докучаевска обстреляли киевские боевики с применением снарядов калибра 152 мм.

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