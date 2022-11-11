Магадан, , 06:31 — REGNUM Как минимум три человека пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Магаданской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в посёлке Новый Уптар. По предварительным данным, водитель автобуса KIA Granbird потерял управление и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В момент ДТП в салоне автобуса находилось тридцать пассажиров, троим из них потребовалась медицинская помощь.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области водителя автобуса отправили под домашний арест после смертельного ДТП.

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