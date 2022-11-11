Найроби, , 06:37 — REGNUM Суд в Кении удовлетворил ходатайство прокуратуры об отзыве дела о коррупции против вице-президента страны Ригати Гачагуа, которого обвинили во взяточничестве на общую сумму в 7,4 млрд шиллингов ($60 млн), сообщает газета The Standard.

Суд Marco Verch Professional Photographer and Speaker

В постановлении сказано, что следствие предоставило «недостаточные доказательства». Сам Гачагуа отрицает обвинения против себя.

Его дело стало последним подобным процессом, прекращенным судом с началом работы в Кении нового правительства. Всего обвинения коснулись десяти чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября министр энергетики Эквадора Ксавьер Вера подал прошение об отставке на фоне обвинений во взяточничестве.

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