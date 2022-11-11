Донецк, 11 ноября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Киевские каратели выпустили две ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по населенному пункту Розовка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«04:50 — населенный пункт Константиновка — населенный пункт Розовка (Шахтерский район): выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Сведений о возможных пострадавших или жертвах пока не приводится. Также неизвестно о повреждениях гражданской инфраструктуры в населенном пункте. В настоящее время специалисты оценивают ущерб, причиненный киевскими нацистами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 ноября киевские террористы обстреляли ряд районов Донецка и Докучаевска. Сведений о пострадавших пока не поступало.