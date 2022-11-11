Челябинск, , 06:16 — REGNUM Челябинский цинковый завод и министерство спорта Челябинской области заключили соглашение о строительстве универсального спортивного манежа «Арена Челябинск». В церемонии подписания принял участие губернатор региона Алексей Текслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

«Я очень рад, что мы сегодня подписали концессионное соглашение. Это очередной вклад в инфраструктурное развитие региона, — сказал Алексей Текслер после подписания. — Будет построен современный спортивный объект, уникальный в масштабах страны (таких пока в России нет): универсальный спортивный манеж с полноценным футбольным полем и инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований по легкой атлетике».

Универсальный манеж «Арена Челябинск» будет построен на берегу реки Миасс, на Университетской набережной. В настоящее время ведутся проектные работы.

«Уверен, что манеж станет точкой роста и придаст импульс развитию спорта в Челябинске и области. Прекрасная возможность тренироваться и соревноваться в комфортных условиях появится не только у профессиональных спортсменов, но и у всех жителей нашего города. Мы все живем в Челябинске и хотим чтобы наш город развивался, был красивым и комфортным» — отметил директор АО «ЧЦЗ» Павел Избрехт.

Спортивный объект включит в себя полноразмерное футбольное поле 105×68 метров, круговые беговые дорожки длиной 400 м, секторы для легкоатлетических дисциплин, помещения для спортсменов, прессы. Территория вокруг манежа будет благоустроена, организованы парковочные места. Манеж рассчитан на 3000 зрителей.