Чунцин, Китай, , 08:34 — REGNUM Китайско-сингапурский семинар по международному сотрудничеству в области торговли и сельского хозяйства в Чунцине прошел онлайн и оффлайн 9 ноября. В ходе него 12 предприятий и учреждений из обеих стран подписали соглашения по семи проектам, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

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Проекты, которых насчитывается семь, включают торговлю маниоковой мукой, глубокую интеграцию переработки кровавого апельсина, совместное строительство умных городов, дальнейшее развитие экологического здравоохранения, а также дополнительное обеспечение цепочек поставок и сбыта сельскохозяйственной продукции на экспорт.

Различные мероприятия по продвижению обменов между Китаем и Сингапуром пройдут городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая с 29 октября. Мероприятия, проводимые в рамках китайско-сингапурской демонстрационной инициативы по стратегическому соединению, продлятся до 21 ноября.

Демонстрационный проект в Чунцине, запущенный в 2015 году, является третьим проектом межправительственного сотрудничества между Китаем и Сингапуром после индустриального парка Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая и экогорода Тяньцзинь в муниципалитете Тяньцзинь на севере Китая.