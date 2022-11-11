Чунцин, Китай, 11 ноября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Китайско-сингапурский семинар по международному сотрудничеству в области торговли и сельского хозяйства в Чунцине прошел онлайн и оффлайн 9 ноября. В ходе него 12 предприятий и учреждений из обеих стран подписали соглашения по семи проектам, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Проекты, которых насчитывается семь, включают торговлю маниоковой мукой, глубокую интеграцию переработки кровавого апельсина, совместное строительство умных городов, дальнейшее развитие экологического здравоохранения, а также дополнительное обеспечение цепочек поставок и сбыта сельскохозяйственной продукции на экспорт.

Различные мероприятия по продвижению обменов между Китаем и Сингапуром пройдут городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая с 29 октября. Мероприятия, проводимые в рамках китайско-сингапурской демонстрационной инициативы по стратегическому соединению, продлятся до 21 ноября.

Демонстрационный проект в Чунцине, запущенный в 2015 году, является третьим проектом межправительственного сотрудничества между Китаем и Сингапуром после индустриального парка Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая и экогорода Тяньцзинь в муниципалитете Тяньцзинь на севере Китая.