Благовещенск, 11 ноября, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Главные трассы Амурской области находятся под особым контролем из-за снегопада. На участках дорог образовались снежный накат и гололёд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе министерства транспорта региона.

uknowgayle Снегопад

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Ограничений в движении общественного транспорта нет, но магистрали, соединяющие Благовещенск со Свободным и Гомелевкой, находятся под особым вниманием. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать опасных манёвров.

«Регион переходит с плюсовых температур на минусовые, сейчас будет самая дорожно-нестабильная неделя. Если есть возможность, прошу не выезжать на трассу, не брать автомобиль, лучше перенесите поездку. Без опыта вождения в сложных погодных условиях категорически нельзя сейчас выезжать на дорогу. Дорожная ситуация стабилизируется, когда установятся зимние температуры», — отметил министр транспорта области Александр Зеленин.

Он также обратился к амурчанам с просьбой не пользоваться услугами водителей, которые организуют нелегальные перевозки пассажиров. Риски в таком путешествии очень высоки, подчеркнул министр, так как «денежная выгода для такого водителя выше безопасности пассажиров».

Как сообщало ИА REGNUM, в режим повышенной готовности приведены службы жизнеобеспечения Биробиджана. В городе 11 и 12 ноября ожидается снегопад.