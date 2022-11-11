Амстердам, 11 ноября, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Нидерланды передадут 100 млн евро в Международный фонд поддержки Киева (IFU), сообщило на своем сайте нидерландское министерство обороны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

Указанные средства будут направлены на закупки военной техники для киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Норвегии объявило, что выделит Киеву через IFU дополнительно 1,5 млрд норвежских крон для приобретения беспилотников, а также артиллерийских снарядов и оборудования для подавления дронов.

12 октября министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что приоритетной задачей в ближайшие годы останется обеспечение устойчивого производства в оборонной промышленности из-за истощения запасов вооружений на фоне поставок Киеву.