Южно-Сахалинск, , 06:07 — REGNUM В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб ещё один житель Сахалина. О гибели ефрейтора Виктора Викторовича Вагана сообщил в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Скорбь

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Погибший военнослужащий был родом из Ноглик.

«В памяти сахалинцев и курильчан он навсегда останется героем, мужественно и стойко защищавшим интересы Родины, мирных граждан. Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой», — написал Лимаренко.

Он отметил, что семье погибшего будет оказана помощь и поддержка.

В спецоперации погиб военнослужащий с Сахалина Виктор Викторович Ваган Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Антоновского моста в Херсоне — «серия прилётов», сообщил 10 ноября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.