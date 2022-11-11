Киев, , 05:58 — REGNUM Циркуляр с предписанием предусмотреть резервное электропитание на семь дней получили системно важные банки на территории б. УССР от национального банка киевского режима. Об этом 11 ноября сообщило издание «Страна. ua», подконтрольное Киеву.

Национальный банк Иван Шилов © ИА REGNUM

В циркуляре прописаны сценарии перебоев энергоснабжения в городах и районах на территории б. УССР длительностью от нескольких суток до месяца. Все финансовые учреждения на территории б. УССР обязаны закупить и установить резервные источники электропитания для работы центров обработки данных.

Кроме того, предписывается запастись топливом для работы источников электропитания как минимум в течение семи дней, с постоянным пополнением запасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Зеленский заявил о тяжёлой ситуации с энергоснабжением в Киеве и Киевской области.

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