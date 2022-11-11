В Киеве готовятся к долговременному отключению банковской системы
Киев, 11 ноября, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Циркуляр с предписанием предусмотреть резервное электропитание на семь дней получили системно важные банки на территории б. УССР от национального банка киевского режима. Об этом 11 ноября сообщило издание «Страна. ua», подконтрольное Киеву.
В циркуляре прописаны сценарии перебоев энергоснабжения в городах и районах на территории б. УССР длительностью от нескольких суток до месяца. Все финансовые учреждения на территории б. УССР обязаны закупить и установить резервные источники электропитания для работы центров обработки данных.
Кроме того, предписывается запастись топливом для работы источников электропитания как минимум в течение семи дней, с постоянным пополнением запасов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Зеленский заявил о тяжёлой ситуации с энергоснабжением в Киеве и Киевской области.