Пекин, , 08:26 — REGNUM Член Госсовета КНР Ван Юн подчеркнул необходимость решительных усилий по предотвращению лесных и луговых пожаров, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

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На национальной телеконференции по предотвращению лесных и луговых пожаров и борьбе с ними Ван призвал уделять приоритетное внимание безопасности и профилактике, чтобы предотвратить крупные пожары и защитить жизни и имущество людей, а также национальную экологическую безопасность.

Нынешняя ситуация с предотвращением пожаров остается очень сложной и серьезной, сказал Ван.

По его словам, следует приложить усилия для укрепления систем мониторинга, раннего предупреждения и устранения неполадок, повышения возможностей борьбы с пожарами на ранней стадии и обеспечения надежной работы, связанной с безопасностью на рабочем месте, предотвращением стихийных бедствий и контролем над ними.