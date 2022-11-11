Канберра, 11 ноября, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Австралия не исключает введения потолка цен на поставки газа для стабилизации энергетического рынка страны, заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе в ходе пресс-конференции.

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«Это один из вариантов, который находится на рассмотрении правительства. Мы знаем, что существуют среднесрочные решения проблемы, такие как увеличение поставок газа, но также мы понимаем, что наш рынок испытывает определенное долгосрочное давление из-за глобального роста цен на энергоносители», — заявил он.

Альбанезе добавил, что австралийские власти не имеют достаточных рычагов для влияния на поставщиков газа. Он подчеркнул, что власти не намерены мешать частным компаниям исполнять свои контракты с другими странами. Кроме того, правительство Австралии намерено поддерживать жителей страны и другими способами на фоне резкого роста инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Австралии разрешило вмешательство в ценообразование на энергетическом рынке страны. Предполагается, что таким образом власти могут снизить цены на энергоносители.