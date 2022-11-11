Благовещенск, , 05:51 — REGNUM Многомиллионную задолженность по заработной плате накопило перед 516 работниками ООО «Амурский завод металлических конструкций». Общая сумма задолженности составила 27,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе прокуратуры Приамурья.

Зарплата Прокуратура Калужской области

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Деньги были выплачены сотрудникам только после вмешательства надзорного ведомства. Директора предприятия оштрафовали по статье административного кодекса России за невыплату зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области почти 500 местных жителей получили зарплату после вмешательства прокуратуры. Было возбуждено три уголовных дела, в том числе из-за невыплаты зарплаты несовершеннолетней девочке.