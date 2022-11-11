Михайловский район, Приморский край, , 05:53 — REGNUM В селе Михайловка в этом году начнут строить новую, современную поликлинику, она будет принимать почти 32 тыс. взрослого и детского населения. Работы уже начались. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

В поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

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Поликлиника площадью 6,8 тыс. кв. метров будет максимально удобна для пациентов, в том числе маломобильных. На строительство новой поликлиники выделят в общей сложности 563,6 млн рублей.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 в Приморье начато строительство 12 новых медицинских объектов — поликлиник, центральных районных больниц и врачебных амбулаторий. Все работы по ним должны быть завершены в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Черёмушкино Залесовского района Алтайского края возводят новую врачебную амбулаторию.