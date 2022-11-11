Вашингтон, , 05:59 — REGNUM Президент США Джо Байден проведет встречу с главой японского правительства Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Камбодже 13 ноября. Об этом сообщила пресс-служба американского Белого дома.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент проведет двусторонние встречи, а также трехстороннюю встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем», — говорится в объявлении.

Уточняется, что Байден намерен обсудить дальнейшее партнерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также будет обсуждаться вопрос противостояния Северной Корее и ее ядерной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден намерен провести две встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Камбодже. Также в Индонезии на саммите G20 глава Белого дома хочет обсудить с Кисидой ситуацию вокруг территории б. УССР.