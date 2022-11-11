Санкт-Петербург, , 06:00 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ОАО «Холдинговая компания «Коломенский завод» и взыскал с одного из крупнейших машиностроительных заводов региона — ПАО «Звезда» почти 22 млн рублей. Решение судьи ещё может быть обжаловано в установленные законом сроки, сообщает ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В карточке дела появилась запись судьи Душечкиной — «иск удовлетворить полностью». Сам вердикт пока не доступен для ознакомления.

Напомним, в июле 2022 года истец потребовал взыскать с ПАО «Звезда» 21 967 340,6 рубля, которые фигурировали как неустойка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре также был удовлетворён иск другого судостроительного завода к ПАО «Звезда». С последнего взыскали более 17 млн рублей убытков.