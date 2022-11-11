Владивосток, , 05:46 — REGNUM В Приморье на утро 11 ноября почти 4 тыс. мобилизованных получили единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей. Работа по перечислению денег ведётся на основании списков, которые направляются в региональное министерство труда и социальной политики военным ведомством. Об корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

Циклон Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«На сегодняшний день поданы данные более чем на 5,5 тыс. человек, максимально быстро их отрабатываем и перечисляем деньги», — пояснили специалисты.

Кроме того, призванным в ходе частичной мобилизации гражданам положена федеральная единовременная выплата в размере 195 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума во втором и в третьем чтении приняла поправки, которые освобождают от налогообложения материальную помощь, которую получили граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации.