Донецк, , 05:33 — REGNUM Ряд районов Донецка и Докучаевска обстреляли киевские боевики с применением снарядов калибром 152 мм. Об этом 11 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Кировский район города Донецка ВСУ обстреляли в 01:55 мск и в 02:35 мск со стороны населённого пункта Красногоровка. Кроме того, в 02:35 мск киевскими боевиками был обстрелян Петровский район Донецка. По этим районам было выпущено 11 снарядов калибром 152 мм.

В 04:26 мск киевские боевики обстреляли город Докучаевск со стороны населённого пункта Новомихайловка. Было выпущено три снаряда калибром 152 мм. Таким образом, всего по двум населённым пунктам ДНР было выпущено 14 снарядов.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повреждении газопровода при обстреле ВСУ города Стаханова из РСЗО HIMARS.

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