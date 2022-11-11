Благовещенск, , 05:43 — REGNUM Житель Амурской области собирался уехать из России, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне другого государства. Он призывал присоединиться к нему через социальные сети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону.

Задержание Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Мужчина публично распространял информацию, которая угрожала безопасности страны. В отношении амурчанина возбудили уголовное дело за призывы к экстремистской деятельности (статься 280 УК РФ). Жителя региона задержали, когда он пытался выехать из страны с целью воевать против России. По решению Благовещенского городского суда его отправили под арест.

«В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на полное процессуальное документирование противоправной деятельности обвиняемого», — отметили в УФСБ России по Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетняя жительница столицы Еврейской автономии в соцсетях демонстрировала нацистскую атрибутику. Провокационные изображения были размещены на её личной странице в открытом доступе. Возбуждено дело об административном правонарушении.