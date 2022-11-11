Владивосток, 11 ноября, 2022, 05:26 — ИА Регнум. В Приморье 12–13 ноября прогнозируют дождь со снегом, сильный ветер и перепады температуры. Службы жизнеобеспечения готовятся к устранению нештатных ситуаций, а население призывают соблюдать меры предосторожности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Циклон

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По информации синоптиков, в связи со смещением активного циклона вблизи побережья днем 12 ноября и ночью 13 ноября на большей территории Приморья количество осадков может составить от 15 до 45 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде и 7–19 мм при снеге.

В отдельных районах очень сильный дождь, дождь со снегом с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее, очень сильный снег с количеством 20 мм и более за 12 часов.

«Ожидается гололёд, местами сильные — налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежный накат. В континентальной части края усилится ветер до 15–22 метров в секунду, во Владивостоке и на отдельных участках побережья порывы достигнут 25–30 метров в секунду», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в режим повышенной готовности приведены службы жизнеобеспечения Биробиджана. В городе 11 и 12 ноября ожидается снегопад.