Макао, Китай, , 08:17 — REGNUM Общая численность населения Макао на конец сентября 2022 года сократилась на 5400 человек по сравнению с предыдущим кварталом до 671 900 человек, сообщила статистическая служба специального административного района (САР), передает 10 ноября агентство Синьхуа.

Макао (сс) AlexHe34

Информация Службы статистики и переписей населения (DSEC) показала, что на долю женского населения приходилось 53,2% от общей численности. В третьем квартале 2022 года было рождено 1038 детей, что на 51% больше сравнению с предыдущим кварталом. Общее число младенцев мужского пола составило 564, а соотношение полов при рождении составило 119,0, что соответствует 119,0 младенцев мужского пола на 100 младенцев женского пола.

Смертность снизилась на 77 по сравнению с предыдущим кварталом до 562 в третьем квартале. Тремя основными причинами смерти были новообразования, заболевания системы кровообращения и заболевания дыхательной системы, говорится в докладе.

В третьем квартале 2022 года число вновь прибывших с материка с разрешением в одну сторону увеличилось на 126 по сравнению с предыдущим кварталом и составило 619 человек. Кроме того, число работников-нерезидентов в конце сентября сократилось на 8 550 до 153 841. Отчет также показал, что в третьем квартале было зафиксировано в общей сложности 502 случая регистрации брака, что на 147 меньше по сравнению с предыдущим кварталом.