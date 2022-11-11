Токио, 11 ноября, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден дважды встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой 13 ноября, сообщает информационное агентство Kyodo.

U.S. Marine Corps Флаги США и Японии

Обе встречи пройдут в Камбодже. На первом мероприятии состоятся двухсторонние переговоры лидеров США и Японии.

На второй встрече к ним присоединится президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Одной из тем, которую собираются затронуть политики, станет ядерная программа КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября газета Sankei написала о том, что Джо Байден и Фумио Кисида в ходе двухсторонней встречи на саммите G20 на индонезийском острове Бали хотят обсудить ситуацию на территории бывш. УССР, санкции против России, отношения Китая и Тайваня, а также ряд других вопросов.

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