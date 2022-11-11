Сямынь, Китай, , 08:22 — REGNUM Китайский кинофестиваль «Золотой петух и Сто цветов» 2022 года, в рамках которого вручается 35-я китайская премия «Золотой петух», стартовал 10 ноября в городе Сямынь, провинция Фуцзянь на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Петух

На мероприятии, которое продлится до 12 ноября, номинанты поборются за «Золотых петухов» в 20 номинациях. По данным Китайской киноассоциации, на «Золотых петухов» в этом году претендуют фильмы, получившие разрешение на показ в Китае с 1 июля 2021 года по 15 июля 2022 года.

Организаторы получили заявки на 168 фильмов различных жанров в различных категориях, включая 51 художественный фильм, 50 художественных фильмов с малым и средним бюджетом, 13 детских фильмов, 15 анимационных полнометражных фильмов, 17 документальных или научно-популярных фильмов, 11 оперных фильмов и 11 иностранных фильмов.

Военный эпос «Битва при Чосинском водохранилище» получила наибольшее количество номинаций — в общей сложности восемь, включая лучший полнометражный фильм и лучшую режиссуру. Трогательная семейная драма этого года «Зажигая звезды» и прошлогодний феноменальный романтический фильм «З — значит занят» получили по семь номинаций.

Во время показа будет показано около 20 китайских фильмов, в то время как также были приняты меры для демонстрации международных фильмов, а также фильмов, произведенных в Гонконге, Макао и Тайване в Китае. Помимо церемонии вручения премии «Золотой петух», фестиваль включает в себя различные отраслевые форумы, выставки и другие мероприятия.

Учрежденная в 1981 году премия «Золотой петух» является национальным мероприятием, спонсируемым Китайской федерацией литературных и художественных кругов и Китайской киноассоциацией.