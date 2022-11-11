Абу-Даби, , 05:34 — REGNUM Аэропорты в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах планируют запустить летающие такси для перевозки грузов и людей. Об этом сообщила пресс-служба управления воздушных гаваней ОАЭ на официальной странице в Twitter.

«Аэропорты и французская компания Groupe ADP будут участвовать в совместном планировании, проектировании, разработке и эксплуатации наземной инфраструктуры для электрических такси Advanced Air Mobility в Абу-Даби», — рассказали в управлении.

Отмечается, что уже совсем скоро пассажиры смогут на аэротакси летать в аэропорт и обратно. Точные сроки введения летающих такси в эксплуатацию не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля правительство Приморского края заявило о планах запустить беспилотное аэротакси в регионе. Предполагается, что оно будет летать из центра Владивостока в аэропорт.