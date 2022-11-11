Змеиногорск, Алтайский край, 11 ноября, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Арбитраж Алтайского края удовлетворил исковое заявление отделения по Алтайскому краю Сибирского ГУ Центробанка России и ввёл первый этап в банкротной процедуре в отношении кредитного потребительского кооператива «Змеиногорский», работающего на рынке кредитования 17 лет. Наблюдение в отношении кооператива продлится до 11 мая 2023 года. Решение суда вступает в силу немедленно, но может быть обжаловано, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

В качестве временного управляющего назначен Сергей Кадников из ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (Кострома).

Напомним, исковое заявление слушалось с июля 2022 года.