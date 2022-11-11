Пекин, 11 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Китай заранее выделил несколько средств из своего центрального бюджета на 2023 год для поддержки работы местных органов власти, сообщило Министерство финансов КНР, передает 10 ноября агентство Синьхуа.

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В частности, по данным министерства, для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации сельскохозяйственного производства были предварительно запланированы трансфертные платежи в общей сложности на сумму 211,5 млрд юаней (около $29,2 млрд). Что касается борьбы с бедностью и оживления сельских районов, то страна выделила субсидии на сумму 148,5 млрд юаней из центрального бюджета.

Оно выделило 94,1 млрд юаней на поддержку строительства проектов по охране водных ресурсов по всей стране. Министерство добавило, что также были выделены средства на субсидирование базового пенсионного страхования и занятости, а также на стимулирование развития инклюзивного финансирования.