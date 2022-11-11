Чжухай, Китай, , 08:11 — REGNUM Китайская компания Siwei Surveying and Mapping Technology построит свою коммерческую спутниковую систему дистанционного зондирования нового поколения к 2025 году, сообщила 10 ноября газета Science and Technology Daily.

Спутник PIRO4D

Генеральный директор компании Чжан Сяодун выступил с речью на проходящей 14-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке, также известной как Airshow China, в южном портовом городе Чжухай. Коммерческая спутниковая система дистанционного зондирования включает 28 спутников с различной полезной нагрузкой, охватывающих в среднем данных о земной площади более чем 30 млн кв. км, отметил Чжан.

Согласно отчету, среди 28 спутников 16 имеют разрешение выше 0,5 метра, четыре — разрешение 0,7 метра и восемь — разрешение выше 1 метра. Компания завершила строительство четырех спутников для системы и начала предоставлять своевременные, эффективные и высокопроизводительные пространственно-временные информационные услуги.