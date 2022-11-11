Киев, , 05:11 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в восьми областях бывшей УССР. Об этом 11 ноября можно узнать из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Воздушная тревога. Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сигнал воздушной тревоги прозвучал для жителей Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областей б. УССР. Жителей просят пройти в укрытия.

Напомним, удары по инфраструктуре на территории б. УССР армия России начала с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту — 10 октября. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, энергетики по всей стране. Уточняется, что в результате ударов начались массовые отключения электроэнергии, так как пострадало около 40% энергетической инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в шести областях на подконтрольной Киеву территории б. УССР.

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