Сеул, , 05:12 — REGNUM Министерство обороны Южной Кореи заявило, что страна пока не планирует передавать киевскому режиму летальное вооружение, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ведомство.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Wall Street Journal написала о том, что США в рамках «секретной сделки» собираются приобрести у Южной Кореи партию из примерно 100 тыс. артиллерийских снарядов, которые затем будут переданы ВСУ.

20 сентября Пентагон заключил с американской компанией AeroVironment контракт на производство для киевского режима барражирующих снарядов Switchblade 600. Сумма договора составила $2,2 млн.

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