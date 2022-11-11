Сеул, 11 ноября, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что страна пока не планирует передавать киевскому режиму летальное вооружение, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Wall Street Journal написала о том, что США в рамках «секретной сделки» собираются приобрести у Южной Кореи партию из примерно 100 тыс. артиллерийских снарядов, которые затем будут переданы ВСУ.

20 сентября Пентагон заключил с американской компанией AeroVironment контракт на производство для киевского режима барражирующих снарядов Switchblade 600. Сумма договора составила $2,2 млн.