Хэфэй, Китай, 11 ноября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Всемирная конференция по интегральным схемам 2022 года пройдет в Хэфэе, столице восточно-китайской провинции Аньхой, с 16 по 18 ноября, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

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Тема конференции — «Сотрудничество приносит взаимную выгоду». Она направлена на развитие глобального сотрудничества и обменов в области производства интегральных схем (ИС) и цепочек поставок, демонстрацию последних достижений в области ИС и содействие развитию и инновациям индустрии ИС Китая, заявило муниципальное правительство Хэфэя.

Во время конференции будет проведен широкий спектр мероприятий, включая церемонию открытия, 14 форумов, выставку на тему ИС, конкурсы по разработке и тестированию чипов, а также мероприятия по подбору партнеров для бизнеса.

Более 300 компаний из промышленных сетей ИС примут участие в выставке ИС-тематики, которая занимает площадь в 23 000 квадратных метров, чтобы продемонстрировать свои новейшие инновационные технологии и приложения.

Ожидается, что почти 200 гостей из более чем 20 стран и регионов, таких как Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Италия, примут участие в конференции и выступят с речью либо на месте, либо по видеосвязи.

В настоящее время в провинции Аньхой работает более 400 компаний, связанных с ИС, которые занимаются проектированием, производством, упаковкой и тестированием. Провинция вкладывает значительные средства в поддержку развития индустрии ИС.