Светлогорье, , 05:08 — REGNUM До 16 октября 2023 года краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» планирует ликвидировать свой актив — производящее вольфрамовый концентрат ООО «Лермонтовский горнообогатительный комбинат», которое является градообразующим предприятием для села Светлогорье. Данные о ликвидации появились в едином государственном реестре юридических лиц, сообщает ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В стадии ликвидации ООО, созданное в 2013 году для добычи и обогащения вольфраммолибденовой руды, числится с 24 октября 2022 года. Руководителем ликвидационной комиссии назначен Андрей Щитов.

По данным базы «Контур. Фокус», средняя численность персонала ООО — около 200 человек. По итогам 2021 года выручка компании снизилась на 32%, составив 121,3 млн рублей. По итогам 2020 года спад был на 51%. Чистый убыток 2021 года был 157,9 млн рублей, 2020 года — 60 млн рублей.

Ранее власти Приморья сообщили о выделении субсидии на ликвидацию ГОК. В режим простоя отправлены 56 работников. Причиной ликвидации назвали отсутствие рынков сбыта, убытки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года ГОК также проиграл судебный спор компании «Русский вольфрам» на сумму почти 178 млн рублей. В основе дела лежал договор аренды движимого и недвижимого имущества от июня 2013 года.

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