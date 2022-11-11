Сеул, , 05:13 — REGNUM Южная Корея готова поставлять боеприпасы Соединенным Штатам, если США будут их использовать сами. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источники в южнокорейском минобороны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Переговоры ведутся с условием, что конечным пользователем будут США. Между США и нашими поставщиками ведутся переговоры по экспорту боеприпасов для пополнения дефицита запасов боеприпасов калибра 155 миллиметров в США», — уточнили в министерстве.

Отметим, что калибр 155 мм используется в тяжелой ствольной артиллерии стран НАТО, а также в гаубицах К-9 в Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах США закупить у Южной Кореи 100 тыс. артиллерийских боеприпасов. Источники газеты The Wall Street Journal утверждали, что эти снаряды Вашингтон намерен поставить киевским нацистам.

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