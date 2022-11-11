Сеул, 11 ноября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Южная Корея готова поставлять боеприпасы Соединенным Штатам, если США будут их использовать сами. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источники в южнокорейском минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Переговоры ведутся с условием, что конечным пользователем будут США. Между США и нашими поставщиками ведутся переговоры по экспорту боеприпасов для пополнения дефицита запасов боеприпасов калибра 155 миллиметров в США», — уточнили в министерстве.

Отметим, что калибр 155 мм используется в тяжелой ствольной артиллерии стран НАТО, а также в гаубицах К-9 в Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах США закупить у Южной Кореи 100 тыс. артиллерийских боеприпасов. Источники газеты The Wall Street Journal утверждали, что эти снаряды Вашингтон намерен поставить киевским нацистам.