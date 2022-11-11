Токио, 11 ноября, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Гибель гражданина Японии, воевавшего добровольцем за киевский режим, подтвердил японский МИД. Об этом 10 ноября сообщило агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Информация о гибели японского гражданина в возрасте от 20 до 30 лет появилась накануне в соцсетях. После проверки данных МИД Японии подтвердил информацию, не раскрывая имени погибшего и района его гибели.

Точно была установлена дата гибели японца. Как утверждает японское внешнеполитическое ведомство, доброволец погиб 9 ноября. При этом, по данным МИД Японии, для всей территории б. УССР действует максимальный уровень опасности. Такой уровень подразумевает немедленную эвакуацию из страны и запрет на поездки в данную страну.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что японские власти проверяют информацию о возможной гибели японского летчика, который воевал на стороне киевских нацистов на территории бывш. УССР.