Мехико, 11 ноября, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Заместитель управляющего Банком Мексики Херардо Эскивель стал кандидатом на пост председателя Межамериканского банка развития (IDB), объявил на пресс-конференции мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Gob.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

По словам главы государства, у претендента есть «шансы на победу». Эскивель стал кандидатом на пост председателя IDB после того, как из борьбы выбыла бывший руководитель Экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна (ECLAC) Алисия Барсена.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября президент Межамериканского банка развития Маурисио Клавера-Кароне ушел в отставку из-за скандала, связанного со служебным романом. После этого IDB объявил об открытии процедуры назначения нового главы кредитного учреждения.