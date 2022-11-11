Чжухай, Китай, , 07:58 — REGNUM Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продемонстрировал множество своей морской боевой техники, включая самолеты корабельного базирования, на проходящем авиасалоне Airshow China 2022, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Военно-морской флот Китая Businessinsider.com

На авиашоу зрители имеют возможность увидеть более 10 типов военно-морской техники, в том числе палубный истребитель J-15, корабельный вертолет Z-9S и самолет разведки и раннего предупреждения KJ-500H. Оборудование, представленное на авиашоу, способно выполнять различные задачи, от наблюдения на море и спасательных работ до транспортировки припасов и спасения в полевых условиях.

После многих лет разработок ВМС НОАК создали систему авиации корабельного базирования, включающую истребители, вертолеты, самолеты раннего предупреждения и учебные самолеты, что означает первоначальную трансформацию оборудования с наземного на корабельное.