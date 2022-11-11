Чжухай, Китай, 11 ноября 2022, 07:58 — REGNUM Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продемонстрировал множество своей морской боевой техники, включая самолеты корабельного базирования, на проходящем авиасалоне Airshow China 2022, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.
На авиашоу зрители имеют возможность увидеть более 10 типов военно-морской техники, в том числе палубный истребитель J-15, корабельный вертолет Z-9S и самолет разведки и раннего предупреждения KJ-500H. Оборудование, представленное на авиашоу, способно выполнять различные задачи, от наблюдения на море и спасательных работ до транспортировки припасов и спасения в полевых условиях.
После многих лет разработок ВМС НОАК создали систему авиации корабельного базирования, включающую истребители, вертолеты, самолеты раннего предупреждения и учебные самолеты, что означает первоначальную трансформацию оборудования с наземного на корабельное.